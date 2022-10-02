Kocaeli’nin Gebze ilçesinde rampa yukarıya çıkarken motosikletinden düşen sürücü yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde rampa yukarıya çıkarken motosikletinden düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 880 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ALF 354 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Faruk K. (26), rampa yukarıya çıkarken dengesini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsünün yaralandığını görenler, yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Ömer Faruk K., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.