İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan’da açılışı yapılan Rami Kütüphanesi, her yaştan okuyucunun buluşma noktası haline geldi.

İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan’da açılışı yapılan Rami Kütüphanesi, her yaştan okuyucunun buluşma noktası haline geldi.

Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden kütüphaneyi ilk 7 günde 161 bin kişi ziyaret etti. Toplam 4 bin 200 kişilik oturma kapasiteli Rami Kütüphanesi’nde, Genel Eserler, Felsefe-Psikoloji, İlahiyat, Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar-Eğlence, Spor, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya kütüphanelerinden oluşan 10 adet ihtisas kütüphanesi bulunuyor. 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Rami Kütüphanesi, 51 bin metrekarelik peyzaj alanıyla Avrupa’nın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip kütüphanesi olma özelliği taşıyor.

Kompleks içerisinde 0-3 ile 3-6 yaş grupları arasına yönelik "bebek ve çocuk kütüphanesi", ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "gençlik kütüphanesi" ve başta yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlere ve araştırmacılara yönelik, her yaştan yetişkin için tasarlanan "yetişkin kütüphanesi" de yer alıyor. Ayrıca, 20 bini aşkın kitaptan oluşan zengin koleksiyonuyla “Atatürk İhtisas Kütüphanesi” ve yaklaşık 2 milyon kitapla birlikte kitapseverlerin hizmetine sunulan “Yazma Eserler Kütüphanesi” de kompleks içerisinde bulunuyor.

Nitelikli koleksiyonları, teknolojik imkanları ve yaşam alanlarıyla her yaştan ziyaretçiye haftanın 7 günü 24 saat eşsiz bir kütüphane deneyimi sunan Rami Kütüphanesi, çalışma ve okuma alanlarının yanı sıra çok sayıda sergi ve konferans salonuna da ev sahipliği yapıyor.