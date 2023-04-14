Samsun’da Ramazan ayının ilk cuma namazında olduğu gibi son cuma namazında da camiler doldu taştı. Namaz vaktine yaklaşırken dolan camide yer bulamayan cemaatin bir kısmı cuma namazını dışarıda kıldı.

Ramazan ayının son cuma namazında Samsun’da şehir merkezinde bulunan Büyük Cami ve birçok cami tamamen doldu. Cuma namazı vakti öncesi dolan camilerin içinde yer bulmayan cemaat, yanında getirdikleri seccade ve camideki hasırların üzerinde cuma namazını eda etti. Namaz sonrası vatandaşlar birbirlerinin cuma gününü tebrik etti.

23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan Perşembe günü sona erecek.