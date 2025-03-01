Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki tüm un ve unlu mamul üreten iş yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Ramazan ayının ilk gününde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinin hijyen ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla kontrollerini titizlikle sürdürüyor. Ekipler, birçok iş yerinde temizlik, pide ve ekmek gramajı, saklama şartları ve genel hijyen şartlarını inceledi. Ayrıca, çalışanlar ve yetkililere gerekli uyarılar yapılarak, şartlara aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca fırınlar başta olmak üzere denetimlerini arttıracağını açıkladı. Vatandaşların duyarlılık göstermesi gerektiğini belirten ekipler, olumsuz durumlarla karşılaşıldığında 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonunun aranabileceğini ifade etti.