HasTavuk AŞ. Beyaz Et Genel Müdürü Müfit Yavuz, dünyada en fazla tüketilen protein kaynaklarının başında gelen tavuk etinin, vitamin ve mineraller bakımından zengin, tok tutucu özelliğiyle de Ramazan’ın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Yavuz; "Tavuk eti yemenin birçok faydası vardır. Tavuk eti uzun Ramazan günlerinde tokluk özelliği ile favori bir üründür. Kolesterolün, tansiyonun, kilonun kontrol altına alınmasında yardımcıdır. Tavuk etinde bolca bulunan selenyum metabolik performansı etkiler, insan vücudundaki bağışıklık fonksiyonlarını çalıştırır, metabolizmayı güçlendirir" dedi.

Özellikle Ramazan’da uzun saatler dinç kalmak ve tokluk hissetmek, kilo kontrolünü sağlamak hatta sağlıklı fit bir görünüme sahip olmak için yağsız-derisiz tavuk eti ürünlerinin tüketilmesini tavsiye eden HasTavuk Beyaz Et Genel Müdürü Müfit Yavuz; "Göğüs eti ürünlerinin yağ-şeker-karbonhidrat seviyeleri "0" olup, Protein-vitamin ve enerji açısından kas gelişimini destekleyerek kilo verdiren değerli ürünlerdir. Göğüs eti tüketerek, kalp sağlığınızı koruyabilir, huzursuz, depresif durumlarda beyninizdeki serotonin seviyesini tavuk eti tüketerek yükseltebilirsiniz. Bunun sonucu moraliniz yükselerek stresiniz azalır ve uykunuz düzene girer. Orta yaş üzeri kişilerde rastlanan osteoporoz - kemik erimesi -eklem iltihabı rahatsızlıklarına karşı da önlem almış olursunuz. Bunların yanında kansere ve genetik hastalıklara karşı, göz-kemik-diş sağlığı, sinir sistemi fonksiyonlarını desteklenmesi ve cilt sağlığına kadar bir çok faydası olan tavuk eti vücudumuz için çok gerekli bir mineraldir.

Ramazan’da nasıl beslenilmeli

Yavuz sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sağlığımız yerindeyse, ağzımızın tadı da soframızın tadı da yerindedir. Sağlığımızı en fazla etkileyen şeyler yediklerimiz olduğuna göre, kendi sağlığımız, ailemizin, çocuklarımızın sağlığı için beslenmemize dikkat etmeyi, sofralarımızdan en değerli protein olan tavuk eti ve yumurtayı eksik etmemeliyiz. Ramazan ayında beslenme konusunda daha dikkatli olmalıyız. İftarda yemeğe az bir çorba ile başlamak, haşlama, ızgara ya da fırınlanmış şekliyle tavuk eti tüketmek, yanında bir salata ve bol su tüketimi, sağlık için oldukça faydalıdır. Bu şekilde bir beslenme, hem uzun süre tokluk hissi, hem de şişkinlik-mide-bağırsak vb. sindirim problemlerinden uzaklaşıp, kendinizi hafif hissetmenizi sağlayacaktır."