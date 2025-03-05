Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Haydi Sofraya” restoranları, Ramazan ayında iftar sofralarını uygun fiyatlı ve kaliteli yemeklerle donatarak vatandaşların büyük beğenisini topluyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren “Haydi Sofraya” restoranları, iftar sofralarında vatandaşlara hem lezzetli hem de uygun fiyatlı yemek seçenekleri sunuyor. Sadece 40 lira karşılığında 4 çeşit yemek sunan bu restoranlar, Ramazan’ın bereketini Gaziantep halkıyla buluşturuyor.

“Haydi Sofraya” restoranları, hijyenik koşullarda hazırlanan ve Antep mutfağının eşsiz lezzetlerini yansıtan yemekleriyle dikkat çekiyor. Ramazan boyunca sadece iftar servisi yapan restoranlar, henüz iftarın ilk günlerinden itibaren hem hem fiyat hem de kalite açısından vatandaşların takdirini kazandı bile.

Gaziantep’in “Haydi Sofraya” restoranlarının şubeleri; Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şeklinde kent merkezine yayılıyor.

VATANDAŞLARIN GÖZÜNDEN “HAYDİ SOFRAYA”

“Haydi Sofraya” restoranlarında iftarını açan vatandaşlar, hem yemeklerin lezzetinden hem de fiyatların uygunluğundan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Mehmet Karaca, projenin hem ekonomik hem de kültürel anlamda önemli bir hizmet sunduğunu belirterek, “Yemekler ev yemeklerini aratmıyor, hatta dışarıdaki lokantalardan daha lezzetli. Artık Antep’te sulu yemek yapan yer bulmak zor. Ama burada yöresel yemekleri tatma fırsatı buluyoruz. Ayrıca fiyatlar inanılmaz uygun. Dışarıda bir nohut dürüm bile 70 lira olmuşken burada 40 liraya doyuyorsunuz. Bu hizmet adeta bir ikram gibi. Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ederim. Bu projeyi hayata geçirdiği için çok mutluyuz” dedi.

Emekli İhsan Marangoz ise “Haydi Sofraya” restoranlarının hijyenik ortamı ve belediye kontrolünde olmasından duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti:

“Ben dışarıda yemek yemem. Ama burası farklı. Hem uygun fiyatlı hem de sağlıklı yemekler sunuluyor. Belediyenin kontrolünde olduğu için güvenle gelip iftar yapıyorum. Daha önce de bu restoranlardan faydalanıyordum. Fiyatların uygunluğu ve yemeklerin kalitesi insanı buraya çekiyor. Ramazan’da böyle bir imkan sağlanması çok güzel.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Haydi Sofraya” projesi, Ramazan ayında dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerinden birini sunuyor. Vatandaşlar, ekonomik fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, bu restoranlar Ramazan sofralarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geliyor.

HAYDİ EKMEK FABRİKASINDA ARTIK, RAMAZAN PİDESİ DE ÜRETİLİYOR

“Haydi” ismiyle şehre yeni bir soluk getiren Gaziantep Büyükşehir, Ramazan ayına özel olarak Haydi Ekmek fabrikasında Ramazan pidesi üretimine de başladı. Bu bağlamda, Haydi Ekmek büfelerinde pideler, susamlı ve çörek otlu olarak 400 gram şeklinde 20 liraya vatandaş için satışa sunuluyor.

Şehrin muhtelif noktalarında genellikle dar gelirli ailelerin ikamet ettiği bölgelerde hizmet veren Haydi Büfelerinde satışa çıkarılan ramazan pidelerinin günlük üretimi bin 500’ü buluyor. Ürünler, kent geneline yayılan toplamda 69 haydi büfesinde alıcısını bekliyor.