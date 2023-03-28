Adana Seyhan Belediyesi, Ramazan ayında kurduğu iftar sofralarında da dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkımın ardından halkla dayanışma faaliyetlerini yoğunlaştıran Seyhan Belediyesi Ramazan ayında da çalışmasını sürdürüyor. Gürselpaşa ve Narlıca Kapalı Semt Pazarı’nda kurulan iftar sofralarında orucunu vatandaşlarla birlikte açan Başkan Akif Kemal Akay, mahalle muhtarlarıyla birlikte yurttaşların Ramazan ayını kutladı, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Akay, “Sağlık, huzur, barış getirmesi dileğiyle Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.