Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, Kurulduğu günden bu yana gücünü milletten alarak Türkiye’yi büyük bir başarı ile yöneten AK Parti’nin 21’inci Kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ramazan, “ 21 yıl önce istikrara ve huzura en çok ihtiyaç duyulan günlerde, ‘Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ sloganıyla bir Türkiye partisi olarak kurulan AK Parti, yıllar içerisinde Türk siyaset ve demokrasi tarihine damga vurmuştur. Bu süre zarfında her defasında milletinin teveccühüne mazhar olan partimiz, büyük hayallerin peşinden koşarak, çözülemez denilen her sorunu çözmüş, gerçekleştirilemez denilen her projeyi gerçekleştirmiştir. Adaletin ve kalkınmanın her zaman tek hedef olduğu bu dönem, Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin ve milletimizin dünya sahnesine damga vurduğu ve her alanda adeta devrim niteliğinde adımların atıldığı bir dönem olmuştur. AK Parti kendini bu millete adamışların partisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda her zaman olduğu gibi gelecekte de çalınmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 21. Kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Millete hizmet yolunda ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ düsturuyla çalışan liderimize Yüce Allah’tan kolaylık, can sağlığı ve uzun ömürler diliyorum. Ayrıca partimizde bugüne kadar görev yapmış olan tüm dava arkadaşlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, aramızdan ayrılmış olanları ise bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum” ifadesine ver verildi.