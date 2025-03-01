Sinop Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Diyetisyen Öznur Bulat, Ramazan’da yeterli ve dengeli beslenmenin, daha sağlıklı ve daha enerjik olmaya yardımcı olacağını söyledi.

Ramazan’da yeterli ve dengeli beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Öznur Bulat, "Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Bu ayda öğün sayısının azalması ve yaklaşık 13-14 saati bulan açlık süresiyle birlikte günlük alınan enerjinin düşmesi ve sıvı tüketiminin de azalmasına bağlı olarak metabolizma hızı yavaşlamaktadır. Ayrıca açlık esnasında insülin yapımının artması ve yenilen yemeğe insülin cevabının yüksek olması sonucu vücudumuz yağ depolamaya daha meyilli olur. Ramazan boyunca yeterli ve dengeli beslenmek, daha sağlıklı ve daha enerjik olmamıza yardımcı olacaktır" dedi.

Diyetisyen Bulat, beslenme farkındalığının sürdürülebilmesi için şu önerilerde bulundu:

"Günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamaya çalışılmalıdır. Sahur öğünü atlanılmamalı, mutlaka yapılmalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, mevsim sebzeleri, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilir ya da kahvaltı yapamayan/kahvaltı yapma alışkanlığı olmayanlar ise çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif bir öğün tercih edebilir. İftara peynir, zeytin, hurma gibi iftariyelikler ile başlayıp çorba ile devam edilmeli ve mümkün olduğunca çorba sonrası en az 10-15 dakika ara verilmeli, sonrasında ana yemeğe geçilmelidir. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmelidir. Kızartma yerine ızgara, haşlama veya fırında pişmiş yemekleri tercih edilmelidir. Kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten beyaz ekmek, pirinç pilavı, kızarmış patates gibi yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb. tercih edilmelidir. İftardan sonra aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edilmelidir. Yemekleri hızlı yemekten kaçınılmalı, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketilmelidir. Su tüketimine dikkat edilmeli, iftar ile sahur arasında ortalama 8-10 bardak su içmeye çalışılmalıdır. Gazlı içecekler ve aşırı çay/kahve tüketimi mideyi rahatsız edebilir ve su kaybına neden olabilir. Bunun yerine ayran, bitki çayları veya doğal maden suyu tercih edilebilir. İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olacaktır."