Eskişehir’de bir lokanta, 14’üncü yılı vesilesiyle Ramazan ayında vatandaşlara 30 gün ücretsiz iftar dağıtırken, dükkana gelemeyen yaşlıların yemekleri de evlerine gönderiliyor.

Kutsal Ramazan ayında birçok firma ve kişi iftar sofrası kurmak veya iftarlık hediye ederek hayır kazanmaya çalışıyor.

Eskişehir’de bir lokanta da bu hayır kervanına katılar her gün vatandaşlara ücretsiz iftar veriyor. Vatandaşlar, lokantaya gidip iftar yaparak oruçlarını açarken, işletme sahipleri ve çalışanlarına da dua ediyor.

İşletme sahibi Ömer Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ramazan ayının 30 günü boyunca tüm halkımıza iftar yemeğimiz ücretsizdir. İşletmemizde her akşam yaklaşık 200 kişiye 5 çeşit sulu yemek ikram ediyoruz. Her gün iftara gelen vatandaşların sayısı artıyor. Dükkanımıza gelemeyen yaşlılara iftarlık yemeklerini evlerine gönderiyoruz. İlgi ve alakaları için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Vatandaşlar da Ramazan ayında böyle bir duyarlı hareket için işletme sahibine teşekkür etti.