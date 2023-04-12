Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının kanser ve solunum yolu gibi hastalıklara neden olduğu, yaşam kalitesini düşürdüğü bir gerçek. Tüm bu zararlarına rağmen sigaranın toplum sağlığını riske atmaya devam ettiğini ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, Ramazan ayında sigarayı bırakmanın daha da kolaylaştığını belirterek oruçtan sonra içilen sigaranın çok daha zararlı olduğunu kaydetti.

Başta kanser ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere çok sayıda hastalığa neden olan sigara kullanımından kurtulmak için Ramazan ayının bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, oruç tutan kişilerin Ramazan ayında sigara alışkanlığından uzak durmak için yeterli manevi motivasyonla buluştuğunu, bu motivasyonla sağlıklı bir yaşama adım atmanın kolaylaştığını söyledi. Ayrıca iftardan hemen sonra içilen sigaranın damarlarda daralmaya neden olabildiğini bu durumun da hayati organlara oksijen taşınmasının önünde engel oluşturabileceğini ifade etti. Uzm. Dr. Işık, orucun sigarayla açılmasının ise kan şekerinin düşmesi, baş dönmesi ve sinir sisteminin uyarılması gibi sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

"İnme ve beyin kanamasına neden olabilir"

Oruç tutan kişilerin gün boyu aç kalmasının ardından sigara içmesi ile çeşitli şikayetler yaşamalarının mümkün olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, kandaki karbonmonoksit düzeyindeki artışa dikkat çekerek “Uzun süren açlığın ardından art arda sigara içilmesi ile birlikte kandaki karbonmonoksit oranı hızla artabilir ve aynı şekilde nikotin oranı yükselebilir. Tüm bu değişimler damarların daralmasına neden olabilir ve hayati organlara yeterli oranda oksijen taşınmasının önünde engele dönüşebilir. Nitekim orucunu açtıktan sonra art arda sigara içen kişiler nabızlarındaki artışı hissetmiştir. Bu oldukça tehlikeli bir semptomdur, tansiyonun yükselmesine bağlı olarak inme ve beyin kanaması gibi risklerle karşılaşılabilir. İftarı sigarayla açmak da son derece yanlış bir davranıştır” diye konuştu.

"Orucunuzu sigarayla açmayın"

Sigara tiryakisi olan kişilerin iftarını sigarayla açmaya meyilli olduklarını belirten Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, “Uzun saatler boyunca aç kalınmasının ardından orucun sigara ile açılması hem mide hem sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Mide asidi artıyor, bu da mide ekşimesine ve şişkinliğe neden olabiliyor. Aynı zamanda vücuda nikotin yüklemesi yapılıyor. Bu durum kan şekerinin düşmesi, baş dönmesi ve sinir sisteminin uyarılmasıyla sonuçlanıyor” uyarısında bulundu.

"Sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat"

Oruç tutan kişilerin Ramazan ayında sigara alışkanlığından uzak durmak için yeterli bir manevi motivasyonla buluştuklarını dile getiren Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, “Oruç tutmak kişilerin günlük rutinlerini değiştirmesini gerektirir. Sahurdan iftara dek geçen sürede manevi bir disiplinle hem en temel ihtiyaçlara hem de bağımlı olunan alışkanlıklara ara verilir. Sağlıklı bir yaşama adım atmak için oldukça uygun şartların oluşması, sigarayı bırakmak için de büyük bir fırsattır. İftar ve sahur arasında sigaradan mümkün olduğunca uzak durarak bu süreçte içilen sigara miktarını azaltarak ve mümkünse sigarayı bırakmak için destek alarak daha sağlıklı bir yaşama adım atılabilir” dedi.