Ramazan ayında tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Diyetisyeni Buse Ünsal, iftarın ardından şerbetli tatlılar yerine, 1-2 saat geçtikten sonra sütlü tatlılar veya meyve kurularının tercih edilmesinin hem besin değeri hem de kalori açısından daha sağlıklı olacağını söyledi.

Ramazan ayında tatlı tüketiminin diğer aylara kıyasla daha da arttığının altını çizen Yozgat Şehir Hastanesi Diyetisyeni Buse Ünsal, uzun süren açlık sonucu kan şekeri düşüklüğü sebebiyle bu ayda tatlı krizlerinin yaşanmasının normal olduğunu vurguladı.

İftarda orucu 2 adet hurma ile yapın

İftarda orucu 2 adet hurma ile açmanın hem kan şekerini dengeleyeceğini hem de iftar sonrası tatlı krizlerinin yaşanmasına engel olacağını belirten Ünsal, Ramazan ayında tatlı tüketimin arttığını söyledi. Ünsal, “Bu dönemde tatlı tüketiminin artması fizyolojik bir durum çünkü uzun süreli açık sebebiyle kan şekerimiz düşme eğilimine geçiyor ve tatlı krizleri yaşayabiliyoruz. Bu tatlı krizleriyle baş etmemiz için de tatlı tercihlerimizi özellikle şerbetli ve hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar ve meyveli tatlılardan yana kullanmamız önemlidir. Güllaç, sütlaç, muhallebi gibi veya dondurma gibi sütlü tatlıları tercih etmemiz hem besin değeri açısından önemli hem de kalori açısından da daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Aynı zamanda Ramazan’ın vazgeçilmezi hurma, kuru meyvelerle birlikte zenginlik ve mineral içeriğiyle de Ramazanda sıklıkla tercih edilmesi gereken bir tatlı alternatifidir. İftarda orucumuzu 2 adet hurma ile açmamız hem kan şekerimizi dengeleyecek hem de iftardan sonraki tatlı krizlerimizi engellemeye yardımcı olacaktır.” dedi.

Tatlıyı yemekten 1-2 saat sonra tüketin

Tatlının iftardan sonra 1-2 saat sonra tüketilmesi gerektiğini de ifade eden Ünsal, “Yemekten en az 1-2 saat sonra tatlı tüketimimizi yapmamız önemli. Şerbetli tatlılar ve hamur işi tatlıların sıklığı çok az olması gerekiyor, özellikle şerbetli tatlı canımız çektiğinde özellikle ev tatlısı olmasına, dışarıdan alınmış baklava gibi şerbetli tatlıların olmamasına özen göstermeliyiz. Çünkü içerisinde bulunan glikoz şurubu bizim için büyük bir risk faktörü oluşturuyor. Tatlı tüketimimiz haftada iki kez ile sınırlandırılmalı ve tatlı tüketmediğimiz zamanlarda özellikle iftarda az şekerli meyve kompostoları tercih etmemiz önemli.” şeklinde konuştu.