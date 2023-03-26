Ramazan ayında değişen yeme alışkanlığı ile reflü şikayetlerinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, reflüyü önlemenin püf noktalarını aktardı.

Uzmanlar, Ramazanla birlikte reflü şikâyetlerinin arttığını, ancak bunun birkaç önlemle ortadan kalkabileceğini söyledi. Halk arasında mide içeriğinin yemek borusuna, hatta ağza kadar gelmesi olarak ifade edilen reflü, Ramazan ayında reflü hastalarını korkutuyor. Özel Medicana Bursa Hastanesi Gastroentoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, Ramazan ayında uzun süre aç kaldıktan sonra iftarda hızlı yemek yemenin ve mideyi fazlası ile doldurmanın reflü şikayetlerini de beraberinde getireceğini belirtti. Sahurda gereğinden fazla ve hızlı yemenin reflü hastası olmayanlarda bile mide yanması, göğüs ve yemek borusunda yanma hissi gibi belirtiler gösterebileceğini söyleyen Keskin, yemek yedikten sonra hemen yatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sahursuz oruç tutulmamasını isteyen Özel Medicana Bursa Hastanesi Gastroentoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Sahurda daha hafif ve az yağlı yiyecekler tercih edilmeli. Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Yağ oranı yüksek yiyecekler yemek borusu kapakçığının basıncını azaltır ve reflü şikayetlerinin de artmasına sebep olur. Kızartmalar, yağlı peynirler, yağ oranı yüksek besinler, çok baharatlı, acı, ekşi, naneli gibi yiyecekler ve asitli içeceklerden özelikle uzak durulmalı" diye aktardı.