SAMSUN (İHA) – Diyetisyen Cemre Balkan, sahurda çok yemek yerine doyurucu değeri yüksek proteinli ürünlerin tüketilmesinin daha doğru olduğunu söyledi.

11 ayın sultanı Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında ‘doğru beslenme’ geliyor. Medicana Sağlık Grubu diyetisyenlerinden Cemre Balkan; iftar, sahur ve iftar ile sahur arasında tüketilmesi gereken besinler ile doğru su tüketimi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kan şekeri sadece tatlı ile yükselmiyor”

Ramazan ayında en çok yapılan yanlışların başında aşırı tatlı tüketimi ve ani su tüketimi olduğunu ifade eden Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Diyetisyeni Cemre Balkan, “Normal zamanda sürekli besin tükettiğimizden dolayı her aldığımız besinde kanımızdaki şeker yükseliyor ve insülin hormonu devreye giriyor. İnsülinde kandaki şekeri düşürme etkisinde bulunuyor. Bunun sürekli olması demek, vücudun kandaki şekeri sürekli düşürmeye çalışması demek oluyor. Yani vücudun biraz aç kalması lazım ki organlarımız ve vücudumuz yenilenebilsin. Oruç uzun süreli açlık sağlayarak vücudumuza bir detox etkisi yapmış oluyor. Ramazan ayında neredeyse her gün eve giderken her akşam pide almak ve iftarda tatlı yemek gibi alışkanlıklar oluyor. Bu tamamen gelenek etkisi de diyebiliriz. Aslında normal beslenmenizi nasıl sağlıyorsanız öyle devam etmeniz lazım. Normalde tatlı yemeyen bir kişi bile ‘kan şekerim düştü yükseltmem lazım’ diye tatlıya koşuyor. Oysa ki kan şekeri sadece tatlıyla yükselmiyor. Çorba, pilav, makarna, yoğurt ve meyve gibi yiyecekler tükettiğinizde de kan şekeriniz normal haline geliyor. O yüzden standart tüketimimize devam edebiliriz. İftarda bir anda bardak bardak su içersek midemizi genişletip büyütmüş oluyoruz. O yüzden sadece birkaç yudum su yeterli olacaktır. Öncelik olarak kan şekerimizi yükseltecek 2-3 hurma tüketilebilir. Sofradaki iftar yemeklerden biraz uzak durmak gerekiyor. Çünkü onların bile yemek kadar kalorisi olabiliyor. İftarda çorba içtikten sonra 5-10 dakika yemeğe ara verip, ana yemeği salata ya da yoğurtla tüketmek güzel bir yöntem olabilir” dedi.

“Sahurda 2 litre su tüketmek yerine iftardan sahura kadar yarım saatte bir su tüketin”

Sahur beslenmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Cemre Balkan, “İnsana kilo aldıran durum, kalori dengesidir. Sahurda yemek yiyip, yatmak kilo aldırmaz. Normalde harcadığımız kaloriden daha fazlasını alırsak kilo almış oluruz. Tüm günde yenilenlerin kalorisi bizim kilo dengemizi ekiliyor. ‘Sahurda yediğim için kilo alıyorum’ anlayışı doğru değildir. Ramazan’da doğru beslenmeyi iftar, sonrasında ufak bir ara öğün, taze meyve ve sahur yapmak olarak değerlendiriyoruz. Sahuru da klasik kahvaltı gibi yapmak doğru olacaktır. Sahurda makarna ya da dolma gibi ürünler tüketmemek gerekir. Besleyici ve protein değeri yüksek yumurta sahurda rahatlıkla tüketilir. Karbonhidratlı besinlerden ziyade protein değeri yüksek ürünler tüketmek, daha tok tutucu bir etki yapabilir. Kısacası sahurda yumurta, tuzsuz peynir, süt grubu, pankek tüketilebilir. Maydanoz suyu gibi sular da tüketilmemelidir. Çünkü onlar sabahları vücuttaki tüm suları atar ve bizi gün boyu susuz bırakabilir. Su tüketimi de önemli. Sahurda 2 litre su içmek sadece mideyi şişirmiş oluyor. İçilen suyun birçoğu da tek seferde idrar ile çıkıyor. O yüzden iftar ile sahur arasında yarım saatte bir 1’er bardak su tüketilebilir. Ayrıca sahurda karbonhidrat grubu olarak tam tahıl karbonhidratlar tüketilmesi gerekiyor. Bunlar kilo vermek yerine daha çok tok tutucu ürünlerdir” diye konuştu.