Adana’da Ramazan ayında halk sağlığını korumaya yönelik işletmelere gıda denetimine devam edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri merkez ilçeler başta olmak üzere Ramazan ayında şehrin büyük bir kısmında halk sağlığını korumaya yönelik, tüketimi çok fazla olan un ve unlu mamuller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretimi yapan ve satan işletmeler ile bakliyat satan işletmelere yönelik denetimlerine devam etti. Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen işletmelere idari ve cezai işlem uygulandı. Kentin genelinde denetimlerin devam edeceği aktarıldı.