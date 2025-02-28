Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte değişen beslenme düzeni ve bu süreçte sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler verdi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, Ramazan ayında değişen beslenme alışkanlıklarına dikkat çekerek, bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmek için önerilerde bulundu.

"Aşırı yağlı ve baharatlı besinlerden kaçının"

Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, "Ramazan ayı boyunca genelde üç öğün olan beslenme, iki ana öğüne inmektedir. Ramazan ayında sağlık açısından öğünler, sahur ve iftarda iki ana öğün, iftardan sonra aralıklarla iki ara öğün şeklinde olmalıdır. Sahurda tok tutan besinler tercih etmek, gün boyunca enerjik olmak ve açlık hissini azaltmak için önemli. Sahurda yumurta gibi protein açısından zengin besinler tüketmek, uzun süre tok kalmamızı sağlar. Özellikle sahurda aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bu tür besinler su ihtiyacınızı artırabilir ve sindirim problemlerine neden olur. Oruç zeytin, hurma ve su gibi hafif besinlerle açılmalıdır. Uzun bir açlık sonrası, iftara mümkünse çorba ile başlanmalı, ardından ana yemeklere devam edilmelidir. Gün içindeki protein ihtiyacınızı tamamlayabilmek için iftar sofrasında protein kaynağı bir besine yer vermeniz gerekiyor. Bu grupta tavuk, yağsız et ve balık tüketebilir, bitkisel protein kaynağı olarak baklagillerden yararlanabilirsiniz. Tatlı olarak kızartılarak yapılmış hamur tatlıları, ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, az şekerli hoşaf ve kompostolar tercih edilebilir" dedi.

"Su tüketimine önem verin"

Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, "Ramazan ayı boyunca günlük su alımı da önemlidir. Vücudumuzun artan sıvı kayıplarının yerine konulabilmesi ve vücut işlevlerinin yerine getirilmesi için günlük 2-2,5 litre kadar su iftar ile sahur arasında tüketilmelidir. Ayrıca Ramazan ayı boyunca yapılacak yürüyüş ya da egzersizler hafif olacak şekilde ve iftardan 1 saat sonra yapılmalıdır" diye konuştu.