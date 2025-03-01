Uzman Diyetisten Betül Merd, Ramazan’da beslenmeyle ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulunarak; iftarda ve sahurda tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgiler verdi.

Memorial Kayseri Hastanesi Uzman Diyetisyeni Betül Merd, Ramazan aynını gelmesiyle birlikte vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sahurun önemli olduğunu kaydeden Merd; "Ramazan’da vatandaşlarımızın sahura kalkmalarını öneriyoruz. Çünkü sahur yapmadığımız zaman zaten uzun saatler aç kaldığımız için kan şekerinde dalgalanmalar, vitamin, mineral seviyelerinde düşüklükler meydana geliyor. Bu yüzden sahuru kahvaltı öğünü gibi geçirmelerini istiyoruz. Ben genelde hastalarıma lif almaları açısından meyve tüketimini öneriyorum. Çünkü Ramazan’da rastladığımız sorunlardan bir tanesi kabızlık şikayeti oluyor. Kabızlık şikayetlerinin oluşmaması bakımından sahurda meyve tüketimi öneriyorum. Kalsiyum olması çok önemli. Süt grubundan herhangi bir şey mutlaka olsun diyorum. Klasik bir kahvaltı olsun. yumurta ve peynir tüketimi uzun saatler tok kalmamızı sağlar. Bu nedenle sahurda kahvaltılık ürünleri kullanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İftara çorba ile başlanması gerektiğinin altını çizen Betül Merd; "Ben hastalarımı Ramazan’da 3 öğün beslemiş oluyorum. Sahur, iftar ve iftar sonrasında bir ara öğün yaptırıyoruz. İftara çorba ile başlamaları çok önemli. Susamış oluyorlar, suyla açmak istiyorlar ama su ne yazık ki midenin pH’ını düşürüyor. Çok az bir suyla açtıktan sonra çorbayla devam etmelerini ve hem sebze hem de et grubunun bir arada olmasını istiyoruz. Miktar olarak az porsiyonlarda tutup her iki türevi de tüketsinler istiyoruz. Bir taraftan protein alırken, bir taraftan da lifli beslenmesinler istiyoruz. İftarda salataya mutlaka yer vermeliler. Salatadan da lif almış alıyoruz ve kabızlık şikayetinin önüne geçmiş oluyoruz. Uzun saatler de tok kalmamızı sağlıyor. Ekmek tüketimi olarak da tam buğday ve çavdar ekmeği tüketin diyoruz. Ramazan’da pideler meşhur ama avuç içi miktarını geçmeyin istiyoruz. İftardan 2 saat sonrada bir ara öğün yapmamız gerekiyor. İftardan sonra hemen tatlı tüketimi olmasın, en azından iftardan 2 saat sonrasında tatlı tüketimi olabilir. Orada da hakkınızı sütlü tatlılardan yana kullanırsanız iyi olur. Çünkü ağır bir tatlı tükettiğimizde zaten ağır bir yemek yediğimiz için diyabetle mücadeleyi bizler yaşamış oluyoruz. Kolesterol seviyelerimiz yükselmiş oluyor. O yüzden onlara dikkat edin istiyoruz. Genelde sütlü ve meyveli tatlıları tercih edersek güzel olur" diye konuştu.

Su tüketimine dikkat"

Su tüketimine de değinen Uzman Diyetisyen Merd, "Ramazan’da su tüketimi de çok önemli. Vücut uzun süre susuz kalmış oluyor. İftardan 30-45 dakika sonrasında su tüketimine başlayın ve yatana kadar sık aralıklarla su içmeye çalışın. 1.5-2 litreyi mutlaka görmeye çalışın. Aynı düzeni sahurda da gösterin istiyoruz. Sahurda da su tüketiminiz mutlaka olsun" dedi.