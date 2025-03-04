Ramazanın gelmesiyle ağız ve diş bakımı hakkında yapılması gerekenleri anlatan Diş Hekimi Ece Çalışkan, oruç tutarken ağız ve diş sağlığı bakımından en büyük tehdidin ağız kuruluğu olduğunu belirtti. Alkollü gargara kullanmanın ağız kuruluğuna daha çok neden olabileceğini belirten Çalışkan, "Bu yüzden bundan uzak durabiliriz. Ancak mutlaka gargara yapılması gerektiğinden alkollü gargara yerine hafif tuzlu suyu tercih edebilirsiniz" önerisinde bulundu.

Ramazan haricinde de ağız diş sağlığımız çok önemli" diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Endodonti Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ece Çalışkan, "Çünkü hem sağlık hem sindirim sistemi ağızdan başlıyor. Dolayısıyla ağız sağlığımızı vücudumuzun genel sağlığından ayırmamak gerekiyor. Ramazanda uzun süren açlık ve susuzluk söz konusu. Özellikle susuzluk sebebiyle tükürük akış hızımızın azalması ve tükürüğün dişler üzerindeki koruyucu etkisinin azalması maalesef ağızdaki bakteriler için çürük oluşumunda bulunmaz bir ortam oluyor" açıklaması yaptı.

"Ağzımızı sık sık çalkalayabiliriz"

Çalışkan, "Özellikle rafine şekerli, karbonhidratlı, unlu mamüllerin çok tüketilmesi ve uzun süren tükürük akış hızının azalması, diş fırçalama eyleminin yapılamaması ve açlık gibi sebeplerle diş çürüklerimiz daha da artabiliyor. Mevcut olan çürükler ilerleyebiliyor. Sonuç, kanal tedavisi, çekim gibi safhalara varabiliyor. Sahur ve iftar arasında bolca su tüketerek sıvı kaybının önüne geçebiliriz. Gün içerisinde su yutmamak kaydıyla dişlerimizi fırçalayabiliriz. Ağzımızı sık sık çalkalayabiliriz. Sahurda yiyip içtiklerimize de dikkat etmeliyiz. Ağız kuruluğunu arttırabilecek besinlerin mümkün olduğu kadar tüketmememiz gerekiyor. Özellikle çok baharatlı, tuzlu gıdalar, soğan sarımsak gibi gıdalar ağız kurulumu arttırır. Su ihtiyacını arttırır ve gündüz sıvı alamadığımız için bakterinin üreyebilmeleri ve çürük oluşturabilmeleri için asidik ortamı oluşturur" dedi.

"Ağızda asit seviyesi artıyor, bununla çürük oluşumu hızlanabiliyor"

Mide asidini artıracak gıdalardan uzak durulması gerektiği konusunda da uyaran Çalışkan, "Mide asidimiz arttığında, gündüz ne kadar açlık seviyemiz yüksek de olsa ağızda asit seviyesi artıyor. Bununla yine çürük oluşumu hızlanabiliyor. Gündüzleri bazen orucumuz bozulur mu diye diş fırçalamaktan kaçınan hastalarımız oluyor. Tabii ki macunu ve suyu yuttuğumuzda orucumuz bozulur. Ama buna dikkat ederek yapılacak bir fırçalama ve çalkalama hem bakteri hem yiyecek artıklarını uzaklaştırabilir" şeklinde konuştu.

"Sahurda dişinizi fırçaladıktan sonra hiçbir şey yemeyin"

"Sahurdan sonra mutlaka dişlerimizi fırçalamalıyız ve hiçbir şey yemeden uyumalıyız" diyen Çalışkan, "Dişlerimizi fırçalasak, oradan bakterileri uzaklaştırsak dahi bir şey yiyip yattıktan sonra orada kalan artıklar plak oluşumuna daha fazla sebep oluyor. Sadece diş fırçalamamız da yetmez. Mutlaka ağız gargarası ve diş ipi kullanmalıyız. Hatta dilimizi de fırçalamalıyız. Çünkü Ramazanda özellikle hastalarımız ağız kokusundan şikâyet ediyorlar. Tabii ki ağzımızda kuru bir ortamın oluşumu ve sahurda, iftarda yediğimiz gıdaların içeriği de ağız kokusu oluşumunda etkili. Ama bir diğer faktör de dilin üzerindeki halk arasında pütürcükler olarak bilinen, papillerde biriken mikroorganizmalardır. Mutlaka dil fırçalaması da yaparsak hem çürük oluşumunu azaltmış hem de ağız kokusunu çok büyük oranda önüne geçmiş oluruz" şeklinde konuştu.

"Sahurdan sonra sigara içip uyumayın"

Sigara içenlerin bu ayda ekstra dikkat etmesi gerektiği konusuna da değinen Çalışkan, "Sigarayı Ramazan’da değil, aslında hiçbir zaman içmemek gerekiyor. Sigara çünkü tükürük akış hızını azaltır. Zaten bozuk ağız hijyeninin daha kötü bir hale gitmesine sebep olabilir. Sahurdan sonra sigara içerek uyumamak gerekiyor. Böyle bir kötü alışkanlığımız varsa bunu geç saatlere bırakmamak gerekiyor" dedi.

"Orucumuzu bozacak ve bozmayacak uygulamalar"

Ramazanda diş tedavisi yaptırılabilir mi sorusunun da oldukça sık merak edildiğini belirten Çalışkan son olarak şunları söyledi:

"Orucumuzu bozacak ve bozmayacak uygulamalar var. Biz hastamızın durumuna göre hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ama diş çekimi gibi kan yutabileceği veya çok sulu işlemlerde bunu yutabileceği durumlardan kaçınıyoruz. Fakat sağlığımızı tehdit eden acil müdahale edilmesi gereken bir durum varsa kendimiz buna göre önlem alarak mutlaka ağız ve diş bakımımızı yaptırmalıyız."