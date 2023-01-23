Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Ramazan Yılmaz, Portekiz’in Anadia kentinde düzenlenen Troféu Internacional de Pista Artur Lopes Uluslararası Pist Yarışlarında kullandığı bisikletle ikinci olarak hem Türkiye’ye hem de Konya’ya büyük gurur yaşattı.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Ramazan Yılmaz, Portekiz’in Anadia kentinde düzenlenen Troféu Internacional de Pista Artur Lopes Uluslararası Pist Yarışlarında kullandığı bisikletle ikinci olarak hem Türkiye’ye hem de Konya’ya büyük gurur yaşattı.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Ramazan Yılmaz, Türkiye bisikleti adına önemli bir başarıya imza attı. 20-22 Ocak tarihleri arasında Portekiz’in Anadia kentinde düzenlenen Troféu Internacional de Pista Artur Lopes Uluslararası Pist Yarışlarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Ramazan Yılmaz, yıllar sonra bu alanda Türkiye’ye madalya kazandırarak gurur kaynağı oldu. Genç Milli Takım kadrosunda yer alan Büyükşehir Belediyesporlu Yılmaz, Avrupa’nın önemli sporcularıyla karşı karşıya geldi. Büyük mücadele örneği ortaya koyan başarılı sporcu, nefes kesen yarış sonunda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Öte yandan, Portekiz’den önemli dereceyle dönen başarılı sporcu, geçen yıl dünya pist şampiyonu ve Avrupa çapında derece yapmış üst düzey sporcularla girdiği zorlu mücadelelerde dereceyi kıl payı kaçırmış, gelecek adına büyük umut vermişti.