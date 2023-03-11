Ramazan ayının yaklaşması ile beraber kasaplarda da hareketlilik başlıyor.

Kdz. Ereğli’nin köklü kasaplarından Abdullah Başkan, “Fiyatların düşmesi taraftarıyız. Et hammaddedir. Bizim kültürümüzde etsiz sofra olmaz. Az da olsa, çok da olsa yemeklerimizde kullanırız. Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu biliyoruz. Köylerimizde bence 3-5 hayvandan ne olur demeyelim kendi imkanlarımız doğrultusunda tavuk, küçükbaş, büyükbaş bakalım. Biz kestiğimiz hayvanları dinlendirmekteyiz. Ramazan ayı sürecince et ürünlerinin ızgara yapılarak veya sebzeli güveç yapılarak tüketilmesini öneririm” dedi.