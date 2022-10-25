Talasgücü Belediyespor’un başarılı oyuncusu Ramazan Taş bu sezon ilk golünü attı.

Talasgücü Belediyespor’un başarılı oyuncusu Ramazan Taş bu sezon ilk golünü attı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor ligin 4.haftasında deplasmanda Ankara T.K.İ ile karşılaştı ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ankara T.K.İ mücadelesinde sarı lacivertli takımın başarılı kanat oyuncusu Ramazan Taş bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 80.dakikasında attığı golle takımını ilk golünü kaydetti. Maça yedek başlayan 30 yaşındaki futbolcu 74. dakikada Bahtiyar Dolma’nın yerine oyuna dahil oldu. bıraktı. Oyuna girdikten 6.dakika sonra gol sevinci yaşayan Ramazan Taş maç sonu tebrikleri kabul etti.