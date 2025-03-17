Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin şehirde kurduğu "Ramazan Sokakları" ile büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu mübarek ay boyunca hem gönül sofralarımızda hem de Ramazan Sokaklarımızda hemşehrilerimizle bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi güzelliklerin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Çobanlı İskelesi’nde kurulan Ramazan Sokakları, haftanın yedi günü boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaparken hafta sonu da büyük ilgi gördü. Güzel havanın da etkisiyle sokaklar, Ramazan’ın manevi havasıyla dolup taştı. Samsunlu vatandaşlar aileleriyle birlikte Ramazan Sokakları’nda vakit geçirerek hem eğlenceli hem de manevi açıdan huzurlu anlar yaşadılar.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan etkinlikler, her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde düzenlendi. Sokaklarda yer alan geleneksel Ramazan eğlenceleri, çeşitli gösteriler ve eğlenceli aktiviteler hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekti. Çocuklar için düzenlenen eğlenceli oyunlar ve aktiviteler, miniklerin neşesine neşe kattı. Renkli balonlar, yüz boyama stantları, geleneksel kukla gösterileri ve çocuk oyunları, Ramazan Sokakları’nı çocukların gülücükleriyle süsledi. Ayrıca minik ziyaretçilere yönelik zeka oyunları ve el becerilerini geliştiren atölyeler de büyük ilgi gördü.

Hafta sonu kalabalığının en yoğun olduğu anlarda, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiler ve Mehteran takımı gösterileri de ziyaretçilere keyifli anlar sundu. Ayrıca tiyatro gösterileri ve geleneksel müzik dinletileri de etkinlik takviminde yer alan diğer önemli başlıklardı. Ramazan Sokakları, sadece kültürel bir etkinlik olmanın ötesinde vatandaşların Ramazan’ın huzurlu atmosferinde keyifli vakit geçirmesini sağladı.

"Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte daha derinden hissediyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuzda Ramazan ayını dolu dolu yaşayacağız demiştik. Bu mübarek ay boyunca hem gönül sofralarımızda hem de Ramazan Sokaklarımızda hemşehrilerimizle bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi güzelliklerin keyfini çıkarıyoruz. Ramazan Sokaklarımızın bu denli ilgi görüyor olması çok kıymetli. Bu yıl, Ramazan Sokaklarımızda Geleneksel Türk Tiyatromuzdan tasavvuf musikisine, çocuk oyunlarından söyleşilere kadar birçok anlamlı etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikler, Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte daha derinden hissetmemize katkı sağlıyor. Bu mübarek ayı hemşehrilerimizin hafızasında unutulmaz anılarla yer edecek şekilde yaşatmak istiyoruz. Özellikle evlatlarımıza, kültürümüzü, tarihimizi, değerlerimizi öğretmek ve onlara bu değerleri geçmişten geleceğe bir köprü gibi aktarmak istiyoruz" diye konuştu.