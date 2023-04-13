Eskişehir’de iftar sonrası tüketmek üzere kabak tatlısı yapmak isteyen vatandaşlar talepleri pazarcının işlerini arttırdı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofralardan tatlıyı eksik etmeyen vatandaşlar, kabak tatlısına da yoğun ilgi gösterdi. Hamur tatlılara göre sindiriminin kolay olması sebebiyle daha fazla tercih edilen kabak tatlısı, sofralardan eksik edilmedi. Evde kabak tatlısı yapmak isteyen vatandaşlar kabak taleplerinin arttırırken, pazarcı esnafı işlere yetişemediklerini söyledi. Satışların artmasıyla birlikte yüzü gülen esnaf, bayram sonuna kadar kabak satışlarının devam edeceğini dile getirdi.

“Bu yıl kabaklarımız Ramazan ayına denk geldi ve çok muazzam bir talep var”

Eskişehir’de pazarcılık yapan Uğur Diker, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kabak tatlısının daha popüler hale geldiğini ifade etti. İşlerin çok yoğun olduğunu belirten ve kabağın pişirilme şekillerinden de bahseden Diker, “Kabak tatlısı sindirimi rahat olduğu için hamur tatlılardan daha iyidir. Zaten bu aralar daha popüler olduğunu söyleyebiliriz, vatandaşlar iftardan sonra hafif tatlılar tüketmek istiyor. Dolayısıyla kabak satışlarımız da artış var. Bu yıl kabaklarımız Ramazan ayına denk geldi ve çok muazzam bir talebimiz var, çoğu zaman işlere yetişemiyoruz. Bayramın son gününe kadar da kabağımız var, Allah nasip ederse bayramın sonuna kadar bitireceğiz. Kabağın bölgelere göre farklı pişirme şekilleri var ama Eskişehirli vatandaşlar kabağı temizledikten sonra 1 gün şekerde bekletirler, ertesi gün en kısık ateşle 45-50 dakika pişirirler ve tüketirler. Ondan sonra fırına da atılabilir, özellikle fırında yapıldığında daha bir harika oluyor. Dışı kurabiye, içi ise hafif akışkan ve jel gibi oluyor, muazzam bir tatlı haline geliyor. Kabaklarımızın paketi 20, kilosu 15 lira. Aslında şu an toptan fiyatına satıyoruz ancak Ramazan ayının bize getirdiği bereket ve bollukta pazara gelmeyi daha uygun görüyoruz. Sindirimi daha rahat olması sebebiyle vatandaşlara Ramazan ayında kabak tatlısı tüketmelerini öneriyorum” dedi.