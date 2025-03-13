Erenler Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan Şenlikleri’nde 7’den 70’e herkes keyifli vakit geçiriyor.

Erenler Belediyesi tarafından organize edilen "Ramazan Şenlikleri-Erenler Gönül Geceleri" programları devam ediyor. Karagöz- Hacivat, ilahi konserleri, çocuk oyun bahçesi, palyaço, yüz boyama etkinliği ve ikramların olduğu etkinliklerde 7’den 70’e herkes keyifli vakit geçiriyor. Etkinlikler hakkında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Her yaştan vatandaşımız için hazırladığımız Ramazan etkinliklerimiz hamdolsun dolu dolu devam ediyor. Hemşehrilerimiz Karagöz- Hacivat, çocuk oyun bahçesi, palyaço, yüz boyama etkinliği ve ikramlar ile eğlenceli vakit geçiriyor. Kültür ve Sanat coşkusu Erenler de yaşanmaya devam edecek inşallah" dedi.