Osmaniye’de Ramazan etkinlikleri büyük bir coşku ve katılımla devam ediyor. Osmaniye Belediyesi’nce Masal Park içerisine kurulan Ramazan Çarşısı ve aynı alanda düzenlenen etkinlikler, vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklere 18 günde 125 bin civarında ziyaretçinin geldiği kaydedildi.

Ramazan boyunca her gün birbirinden güzel etkinliklerle Osmaniyelilerin gönüllerine dokunan Osmaniye Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor. Osmaniye Belediyesi Masal Park Amfi Tiyatro alanında çocuklara özel birçok etkinlikler düzenleniyor. Meddah, Aşuk ile Maşuk, Hacivat-Karagöz’ün sahne aldığı etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğleniyor. Gecenin sonunda her gün çekilişlerle yardımlaşmanın ve hediyeleşmenin maneviyatını pekiştirmek amaçlı katılımcılara çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

Ünlü isimler Osmaniye’de sahne alıyor

Ramazan etkinliklerinde çocuklara özel programların olmasının yanı sıra gençlere ve büyüklere de hitap eden birçok ünlü sanatçı ve yazar Osmaniye’de sevenleriyle buluşuyor. İlahi Sanatçısı Abdurrahman Önül, Yazar Alişan Kapaklıkaya ve Kuklamanya Marmelat sevenlerine unutulmaz birer ramazan akşamı yaşattılar.

Başkan Çenet: "Osmaniye için her zaman en iyisini yapacağız"

"Ramazan Osmaniye’de bir başka güzel" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniye bizim sevdamız. Osmaniye, hizmetlerin en iyisine, en kalitelisine layıktır. Biz de sorumluluğumuzun bilinciyle şehrimiz için her zaman en iyisini yapacağız. Her gün hizmet üretmek için gayret gösterdik. Hamd olsun ürettik, ürettiklerimizi de sırayla hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bizler bu hizmetleri yaparken aynı zamanda da sosyal ve kültürel etkinlikleri de pas geçmiyoruz. Biz hem şehrimizi ayağa kaldıracağız hem de bu tip etkinliklerle şehrimizin üzerindeki negatif elektriği atmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü biz birlikte Osmaniyeyiz. Birlikte ayağa kalkacak, birlikte yürüyeceğiz. Her yıl Ramazan etkinlik içeriklerini geliştirerek düzenleyeceğiz. Katkı ve katılımlarıyla bizlere güç veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.