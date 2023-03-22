Eskişehir’de Ramazan ayına girilirken Reşadiye Camisi önünde lokma hayrı etkinliği gerçekleştirildi.

Ramazan ayına girilirken vatandaşların lokma hayır etkinlikleri devam etti. Reşadiye Camisi önüne getirilen araçla vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı. Lokma hayrının, vefat eden Şahsine Artuç isimli vatandaşın adına yapıldığı öğrenilirken, çevreden geçen vatandaşlar kuyruk oluşturarak kaplarla dağıtılan lokmalardan aldı.

Lokma alan vatandaşlardan Alaadin Azul, Ramazan ayı öncesinde böyle hayır etkinliği için lokma dağıtanlara teşekkür ederek, “Merhumenin mekanı cennet olsun. Lokma dağıtılanlardan Allah razı olsun. Her zaman böyle hayır etkinlikleri yapılıyor. Ramazan ayında da lokma hayırları yapılmalı. Depremde hayatını kaybedenler anılıyor. Dualar okunuyor. Ramazan ayı geldi. Allah tüm Müslümanların dualarını kabul etsin” diye konuştu.