Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İl Müftüleri Kararnamesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İl Müftüleri kararnamesine göre Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ile Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevlerinden alındı.

Görevden almalarla birlikte yapılan atamalarda; Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak ve Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu getirildi.

Ayrıca 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan Vedat Demiröz ise, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevi verilirken, Büyükelçi ünvanı da aldı.

Aynı atama kararnamesinde Türkiye Elektrik İletişim AŞ Genel Mdürülüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Zafer Demircan, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Zübeyir Çalışan atandı.