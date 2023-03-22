Eskişehir’de sahur sofraları için alışverişe çıkan ve zeytin tezgâhlarının önünde kalabalık oluşturan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü.

Eskişehir’de Ramazan ayı için alışverişe çıkan vatandaşların zeytin satılan dükkânının önünde oluşturduğu kalabalık dikkatleri çekti. Sahur sofralarını süslemek isteyen vatandaşlar, zeytin tezgâhının önünde alışveriş yapmak için sıra bekledi. Yoğunluk dolayısıyla esnafın müşterilere yetişmekte zorluk çektiği görülürken, kuyruk bekleyen vatandaşlar zeytin çeşitlerini tattı. Ramazan alışverişine çıkan vatandaşlar çarşı sokaklarında kalabalık oluştururken, esnafın yüzünü güldürdü.

“En çok çizik kalamata ve manzalina zeytini satıyoruz”

Eskişehir’de zeytincilik yapan Harun Şanlı, Ramazan ayı vesilesiyle işlerinin arttığını söyledi. Artan işlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Şanlı, “Yaklaşık 27 çeşit zeytinimiz var. Ramazan ayı sebebiyle işlerimiz arttı. Satışların yükselmesi vesilesiyle, kazancımız da arttı ve bundan çok memnunuz. En çok çizik kalamata ve manzalina zeytini satıyoruz. Tezgâhlar bu kadar kalabalık olunca biz de yoruluyoruz ancak yapacak bir şey yok, müşterilerimize hizmet edeceğiz. Sahur sofraları için zeytin almak isteyen bütün vatandaşları dükkânlarımıza bekliyor, herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz” dedi.