Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, her gün yatsı ve teravih namazı sonrası cemaatle buluşuyor.

Ramazan ayının gelmesiyle manevi iklimin oluştuğu Erzincan’da İl Müftüsü Muharrem Gül bu ayların daha verimli geçmesi için vatandaşlar buluşup hasbihal ediyor. Son olarak Yenimahalle Camii’nde cemaatle buluşan İl Müftüsü Muharrem Gül, teravih namazı müteakip cemaatle bir araya geldi. Müftü Gül, vatandaşlarla yaptığı sohbette Ramazan ayında birden çok bayram yaşandığını ifade ederek, "Bizler rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan bu Ramazan-ı şerif’in feyz ve bereketinden istifade etmeye çalışıyoruz. Rabbim hepimizi ebedi azaptan kurtulanlardan eylesin inşallah. Bizleri rızasına muvafık işler yapmaya muvaffak kılsın. Bu ne güzel birlik, beraberlik ve kaynaşmadır. Gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla, erkeklerimizle hep birlikte buradayız ve aynı manevi havayı teneffüs ediyoruz. Bu manzaranın güzelliği hakikaten bizi çok memnun ediyor. Ramazan, hakikaten müminler için bir değil, bir kaç kez bayram yapma hükmünde olan bir aydır. Zira normal hayatımızda abur-cubur şeylerle doldurduğumuz midelerimiz oruç tutarak dinlenmek suretiyle bir nevi bayram ediyor. Akşam ise, iftar ederek nefislerimiz bayram ediyor. Yetmiyormuş gibi Rabbimiz bir de Ramazanın sonunda büyük bayramla teslimiyetini ifade eden kullarını ödüllendiriyor” dedi. Müftü Gül son olarak şu dua ile sohbetini sonlandırdı:

“Allah’u Teâlâ hepimizi bu Ramazan günlerinden nasipdar eylesin ve bin aydan hayırlı Kadir Gecesine ardından da bayrama hepimizi sağlık, afiyet içerisinde ulaştırsın. İbadetlerimizi makbul eylesin. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sırat-ı müstakimde daim eylesin. Rabbimiz, en güzel şekilde vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, ezan, bayrak sevgisiyle yaşamayı hepimize nasip eylesin.”