Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri çerçevesinde usta sanatçı Sami Özer, Tasavvuf Müziği konseri verdi. Vatandaşlar Ramazan çarşısını gezdi, çocuklar ise lunaparkta eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, Karaalioğlu Parkı içerisinde devam ediyor. Vatandaşlar, iftar sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan çarşısı ve etkinlik alanında buluştu.

Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulan Ramazan çarşısındaki stantları gezen vatandaşlar alıveriş yaparken, yeme içme ünitelerine de ilgi gösterdi. Ramazan etkinlikleri Karagöz-Hacivat gösterisi başladı. Gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, özellikle çocukları kahkahaya boğdu. Ardından sahneye tasavvuf müziğinin usta ismi Sami Özer çıktı. İlahi ve tasavvuf müziğinden sevilen parçalar seslendiren sanatçıya Antalyalılar büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli sanatçı Özer, birbirinden güzel ilahiler ve tasavvuf müzikleri ile kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir akşam yaşattı.