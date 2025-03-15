Elazığ Belediyesinin düzenlediği Ramazan ekinlikleri kapsamında, Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel ihtiyaçlı bireylerin oluşturduğu engelsiz yaşam korosu ve Elazığ Belediyesi musiki toplulukları tasavvuf topluluğu sahne aldı.

Elazığ Belediyesinin geleneksel Ramazan etkinlikleri, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programlarla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli bireylerden oluşan "engelsiz yaşam korosu" sahne aldı.

Koronun performansı, izleyenlerden büyük takdir topladı. Özel bireyler, seslendirdikleri ilahilerle izleyenlere unutulmaz bir dinleti sundu. Katılımcılar, okunan ilahilere eşlik ederken etkinlik, özel bireylerin sahnedeki performanslarıyla anlam kazandı. Engelsiz yaşam korosunun gösterisinin ardından, Elazığ Belediyesi musiki topluluklarına bağlı tasavvuf topluluğu konseri gerçekleştirildi. Topluluk, Ramazan ayının manevi atmosferini pekiştiren ilahiler ve kasidelerle etkinliği sonlandırdı.

Ramazan etkinlikleri, bu akşam Harput ilahi grubunun, 16 Mart Pazar akşamı ise Dar’ül Hazen tasavvuf topluluğunun konseriyle devam edecek.

Öte yandan Ahmet Tevfik ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde her akşam, çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler de yoğun ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar Ramazan Etkinliklerine davet edildi.