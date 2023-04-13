Bayburt Üniversitesi Müzik Korosunun sahne aldığı tasavvuf musikisi konserinde icra edilen eserler, geçmişten günümüze miras kalan manevi duygulara tercüman oldu ve Ramazan’ın maneviyatını dinleyicilerine evrensel bir dille aktardı.

Ramazan geleneğinin en güzel örneklerini yaşatan mutasavvıflar yurdu Bayburt’un değerlerini sürdürmeyi ilke edinen Bayburt Üniversitesi, tarihi mirasın onuruna tasavvuf musikisi konseri düzenledi. Kültür Merkezi Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Sahnesinde gerçekleşen konsere yoğun ilgi gözlenirken, ilk eserin icrasıyla birlikte tüm salona manevi duygular hakim oldu. Tasavvuf geleneğinde insanı, doğayı ve evrene duyulan aşkı tanımlayan manevi öğretileri ezgilerle bütünleştiren nadide eserlerin söylendiği konserde, yaşamın özüne dair mesajlar aktarıldı. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sinem Miraç Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Zafer Eren yönetimindeki koro, Yunus Emre ve Mevlana başta olmak üzere birçok mutasavvıfın manevi öğretilerini musikinin diliyle yorumladı.

Konsere üniversitenin üst yönetimi ile birlikte akademisyenler, uluslararası konuklar, afetzede misafirler ve öğrenciler katıldı.