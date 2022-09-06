Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Makaslı Çarşı’da dış cephe giydirme ve kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Makaslı Çarşı’da dış cephe giydirme ve kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Ramazan, Sabah Pazarı Caddesi’nde, Hattat Hoca Sokak’ta ve Makaslı Çarşı’da dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları aralıksız devam ettiğini ifade ederek, “ Daha önce Cumhuriyet Caddesi ile Dolap Pazarı caddesi modern bir görünüm kazanması için hazırlanan proje çerçevesinde dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmaları tamamlandı. Sabah Pazarı Caddesi’nde, Hattat Hoca Sokak’ta ve Makaslı Çarşı’da çalışmalarımı devam ediyor. Makaslı Sokak’ta ve Hattat Hoca Sokak’ta yapımına devam ettiğimiz cephe sağlıklaştırma projesini yerinde inceledik ve buralarda bulunan esnafımızla hasbihal ettik. Esnafımızın projemizden ziyadesiyle memnun olması bizleri mutlu etmiştir” dedi.