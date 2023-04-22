Antalya’nın Serik ilçesinde yüzlerce karavancı, bayramı Türkiye’nin dört bir yanında bulunan akrabalarıyla geçirmek için toplandı. Eskiden evlerde toplanan aileler ilk kez karavanda bayram geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde Serik Belediyesi Halk Plajı Karavan Parkı’nda bir araya gelen aileler, bayram sabahında birbirlerinin bayramını kutlayıp, şeker ikramında bulundu. Keyifli sohbetlerin yapıldığı karavanda kalan aileler sesiz ve Akdeniz’in huzurlu manzarası eşliğinde ziyarete gelen yakınları ile Ramazan Bayramı’nı geçiriyor.

Türkiye’nin birçok yerinden akrabalarıyla bir arada bayramı geçiren ailelerden Nurten Kayseri, " Açık havada olmak çok güzel. Bu bayram karavanda geçireceğiz. Ben büyük olduğum için bütün arkadaşlarım benim yanımda toplandı bayramı burada kutlayacağız. Daha gelecek olanlar var bütün aile buradayız" dedi.

"İlk kez karavanda bayram geçiriyorlar"

Tatil için Bursa’dan gelen Eda Durmuş, "Teyzemin yanına karavanımızla geldik. Karavan toplaşması yaptık burada. Bayram buluşması güzel oldu. Daha ilk sabahında herkes günaydın deyip, birbirinin bayramını kutladı. İlk kez bir bayramı karavanımızda geçiriyoruz. Çok güzel oldu böyle. İnşallah herkes güzel bayram geçirsin" ifadesini kullandı.

Duygu Özcan, "İlk kez bir bayramı karavanda geçiriyoruz. Üç aile geldik, bayramı geçireceğiz. Çok güzel olacak inşallah dostlarla beraber" şeklinde konuştu.

"Güzel bir ortam"

Eşinin zorlamasıyla karavanla tatil yapmaya başladığını belirten Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan, "Önceden biz bayramlarda 1 ay önceden otellerden rezervasyon yaptırıyorduk. Otel işini bıraktık, hanımın zorlamasıyla bir karavan aldık. İyi ki zorlamış, çok mutlu olduk. Geçen seneden beri karavanda tatil yapıyoruz. Güzel bir ortam. Çocuklardan ayrı biraz buruk geçiyor ama yine de güzel geçiyor" diye konuştu.

Bayramın çocuklardan uzak biraz buruk olmasına rağmen güzel geçtiğini anlatan Nesrin Ceylan, "Çocuklardan uzak olmak biraz buruk ama bu ortamı sevdik. Geçen yılda geldik buraya gayet temiz pırıl pırıl. Her imkan sağlanıyor burada. Bu bitmeyen bir tatil. Daha önce biz çok tatile gidiyorduk ama şimdi istediğim yerde durup denizimize girip tatilimizi yapıyoruz. " dedi.

"Özgürlük ve huzur"

Şehir hayatından kurtulmak için karavan tatilini tercih ettiğini belirten Ramazan Doğan, "Karavanlar özgürlük ve huzur demek. Şehirlerde beton yığınlarından kurtulmak için geliyoruz. Usandık, yaşımız 70’e geldi. Buralarda deniz, dağ havası var. Özgürce hareket ettiğimiz için karavanları tercih ediyoruz" ifadelerine yer verdi.