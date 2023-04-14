İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramında güvenlik güçlerinde alınacak ve yurt genelinde uygulanacak tedbirlerle ilgili 81 ilin valiliğine 2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderildi.

Konuyla ilgili Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin okulların ara tatili ile birleştirilmesiyle birlikte 14-24 Nisan 2023 tarihleri arasında şehirlerarası karayollarında taşıt trafiğinin artacağı ifade edildi.

Emniyet kemeri kullanımına dikkat çekilen açıklamada,” İçişleri Bakanlığı’mızca "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" mottosuyla alınacak olan trafik tedbirleri genelge ile belirlenmiştir. İlimizde de valiliğimiz koordinesinde trafik tedbirlerimiz planlanmıştır. Bu süreçte özellikle şehirlerarası yolculuk yapacak tüm yol kullanıcılarımızdan, seyahatlerine dinlenmiş olarak çıkmaları, uykusuz olarak seyahate başlamamalarını, seyahat süresince hem ön ve hem de arka koltuklarda emniyet kemeri kullanmalarını, hız limitlerine uymalarını, seyir sırasında cep telefonu kullanmamalarını, her iki saatte bir araçtan dışarıya çıkarak 10 dakika mola vermelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.