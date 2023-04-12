Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi yıl boyu düzenli olarak yaptığı mezarlıklardaki bakım ve temizlik çalışmalarını Ramazan Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

Bayramda vatandaşların eş, dost ve akrabalarının kabir ziyaretlerini temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmeleri için, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belediye bünyesine bağlı olan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor.

İlçe genelindeki tüm mezarlıkları kapsayan çalışmalarda, yabani ot ilaçlama, bakım ve onarım çalışmaları son hızla devam ederken yabani otlar biçilip temizleniyor, ağaçlar budanıyor, mezarlık duvarları tadilat yapılıp boyanıyor. Mezarlıklarda ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına da ayrı önem veren Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirip mezarlıkları hazır hale getiriyor.