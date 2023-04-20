Ramazan Bayramı dolayısı ile Muğla’nın turistik Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek geçiş noktası olan Çetibeli’nde jandarma ve bölge Trafik ekipleri yol kontrollerini arttırdı. Okullarında tatil olması sebebi ile kontrol noktasından son bir haftada 97 bin araç geçişi olduğu belirtildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Çetibeli Jandarma Karakolu ekipleri Marmaris’e 19 kilometre mesafedeki yol kontrol noktasında Marmaris ve Datça ilçelerine bayram vesilesi ile gelen araçların belge ve güvenlik uygulamalarını yaptı. Ekipler sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunup, bayramlarını kutlayarak gül hediye etti. Marmaris Bölge Trafik İstasyon ekiplerinin de emniyet kemeri ve araç belgesi kontrollerini yaptıkları uygulamalarda tatil için farklı şehirlerden Marmaris ve Datça’ya gelenler, "Yollardaki uygulamalar çok güzel. Mantıklı bölgelerde kontrollerin yapılması bizlerin güvenliği açısından çok önemli buluyoruz. Yollarda güvenlik güçlerimizi gördükçe kendimizi daha çok güvende hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yol kontrol uygulamalarında bomba ve narkotik köpekleri de jandarma ekipleri ile birlikte görev yaparak kamyonet, minibüs ve otobüslerde aramalar gerçekleştirdi. Yetkililer, bayram boyunca tam kadro olarak 24 saat esası ile vatandaşların huzuru ve güvenliği için kontrollerin devam edeceğini belirtti.