Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Ramazan Bayramı boyunca trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek için dron destekli trafik denetimi yapılacağını duyurdu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların bayram tatili boyunca sağlıklı ve huzurlu bir seyahat yapabilmesi, trafik kazası nedeniyle can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla ’Bu yolda sana çok güveniyoruz’ sloganı ile denetimlerine devam ediyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı boyunca trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve ölümlü kazaları önlemek için başta emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, ışık ihlalleri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik trafik denetimi yapacak. Sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklar yaklaşırken yavaşlama gibi kurallara yönelik dron destekli trafik denetimi yapılacağı duyuruldu.