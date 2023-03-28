Kilis’te ‘tatlıların imparatoru’ olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

İnce hamuru, bol kaymağı ve Antep fıstığını buluşturan Kilis katmeri, iftar sonrasında da çok tüketilen tatlar arasında yer alıyor.

Katmer Ustası Abdurrahman Kilimci, Katmerin Kilis’e özel tescilli olduğunu belirterek, "Ramazan ayında katmer, hafif olduğu için tercih ediliyor. Katmer her bölgede olur, katmerin anlamı kat kat olmasıdır. Bazı yerlerde börek olarak, sunulurken Kilis’te de tatlı sektöründe kullanılıyor. 2015 Yılında katmer için çok emek sarf ettik. Tescilini ve coğrafi işaret belgesini aldık ve ilimize de armağan ettik. Günümüzde de çok rehavet görülen tatlıdır’’ dedi. ‘

Katmerin yapımı

Kilimci, "Katmerin hamuru çok ince açılır. İçerisine Kilis Yöresine ait has kaymak konur. Şerbet, pudra şeker, fıstık, tarçın ilave edilip, tereyağında kızartılır" şeklinde konuştu.

Müşteri Eyüp Güneş ise "İftarını açmak için Kilis’e geldik. İftardan sonra yenilebilinecek en hafif tatlılardan bir tanesi Kilis katmerinin olduğunu öğrendim. Tadına bakmak için geldim ve çok hafif olduğu için iftardan sonra rahatsız etmiyor" diye konuştu.