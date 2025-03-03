Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri 7’den 70’e herkesle buluşuyor.

İnsanların birbiriyle kaynaştığı, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun en üst düzeye çıktığı Ramazan ayının manevi havasının, sosyal hayatta kendini hissettirdiği ilçelerden biri de Sancaktepe. Sancaktepe Belediyesi halka sunduğu hizmetlerle Ramazan ayının daha huzurlu, güvenli ve bereketli geçmesinde önemli katkılarda bulunuyor.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 3 farklı bölgede kurulan iftar sofralarında vatandaşlara iftar veriliyor.Sarıgazi Metro İstasyonu yanı, Yenidoğan, Samandıra Meydan Park’ta kurulan iftar çadırlarından dört çeşit yemek ve iftariyeliklerden oluşan menü, iftar sofralarında vatandaşlara ikram ediliyor.Ayrıca geçtiğimiz Cuma günü hizmete açılan Samandıra Mahalle evinde Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek.

Sancaktepe Belediyesi ayrıca Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla, bu yıl çeşitli eğlenceler organize etti. Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında Yüzyıllık geçmişi ile Geleneksel Hacivat Karagöz, Meddah, orta oyunlar, yüz boyama gibi etkinlikler Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan bölgesinde yapılacak ve katılımcılara şerbet, macun ve patlamış mısır ikramında bulunulacak.

Belediye ekipleri, Ramazan ayı boyunca ilçedeki camilerde ve cemevlerinde vatandaşların daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapması için titiz bir çalışma yürütüyor. Temizlik çalışmaları da Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Ramazan; berekettir, birlikteliktir, paylaşmaktır. Ramazan’ın birlik ve beraberliğimizi artırmasını dayanışmanızı, birbirimize karşı anlayışımızı, hoşgörümüzü beslemesini temenni ediyorum. İftar soframıza ve Ramazan iklimine uygun kültürel etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda güzel bir Ramazan ayı geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.