Bilecik Valisi Şefik Aygöl, teravih namazını Pelitözü Mahallesi’ndeki camide kıldı.

Namazın ardından mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aygöl, Ramazan ayının rahmet, bereket ve huzur getirmesini temenni etti. Vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Aygöl, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Ramazan ayının manevi ikliminin en güzel şekilde yaşanması temennisinde bulundu. Bu mübarek ayda dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çeken Vali Aygöl, Bilecik halkının Ramazan ayını huzur ve sağlık içinde geçirmesini diledi.