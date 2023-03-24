Zonguldak’ta Ramazan Ayı’nın ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, camilere akın etti.

Ramazanın ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, camilere akın etti. Uzunmehmet Cami İmamı Ramazan Ayı dolayısıyla belirlenen ‘orucun mana ve hikmetleri’ konusunda hutbe verdi.

Din görevliler tarafından tövbe suresi okundu. Cuma namazına gelen Ramazan Kırmızı, “Evet cami çok güzel. Çok kalabalık. İnşallah bu kalabalık devam eder. Yeterki camilerimiz dolsun. Tıklım tıklım olsun her taraf. Şenlikli olsun ramazanlar. Huzur doluyor insan. İnşallah Allah seneye de bu ibadetleri yapmayı nasip eder” dedi.