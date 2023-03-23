Eskişehir’de uzun süre tok tutması ve vücuda enerji vermesi nedeniyle Ramazan ayının en çok tüketilen gıdalardan biri olan tahin vatandaşın gözdesi oldu.

Ramazan ayında sahurun vazgeçilmez yiyeceği tahin, Eskişehir’de doğal orak üretilerek vatandaşa sıcak sıcak servis ediliyor. Gün boyu dar vakitler arasındaki iftar ve sahur yemekleri ve ara dönemdeki çeşitli atıştırmalar birçok insanda şişkinlik ve hazımsızlığı da beraberinde getiriyor. Bu tür problemlerin önüne geçmek isteyen bazı vatandaşlar, doğal şifa kaynağı olan tahine yöneliyor. Susamdan yapılan tahin; pide, kahvaltı, yemek, çörek, tatlı gibi birçok günlük yiyecekte kullanılıyor. İftar sonrası yenilen tatlıların üzerine dökülen tahin, diyabet hastaları için de fayda sağlıyor.

"Hem tok tutuyor hem de mideyi rahatlatıyor"

Tarihi Odunpazarı bölgesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Fikret Karayel, ramazanın gelişiyle tahine olan talebin arttığını belirtti. Tahinin hem tok tutması hem de mideyi rahatlatmasıyla öne çıktığını dile getiren Karayel, “Makine çalıştırıyorum, susamı koyuyorum, makinenin içindeki çarklar vasıtasıyla susamlar tahin olarak çıkıyor. Müşterinin istediği miktar kadar burada doğal olarak çekip vatandaşa veriyoruz. Bir iki dakika içinde yarım kilo, üç dört dakika içinde de bir kilo tahin çekiliyor. Ramazan ayında tahine talep çok oluyor. Ramazan ayında tahin ve pekmez en çok sattığımız ürünlerinde başında geliyor. Genelde sahurda ve iftardan sonra tatlı yoksa tatlı niyetine tüketiliyor. Hem tok tutmasıyla hem de mideyi rahatlatmasıyla öne çıkıyor. Tahinin kilosu şu anda 130 TL” diye konuştu.

“Fiyat düşürmek için yağ ilavesi yapılabiliyor”

Vatandaşın ambalajlı tahin alırken dikkat etmesi gereken hususlardan bahseden Karayel, “Ambalajlı tahinlerde genelde beklediği için yarıya kadar yağ toplanıyor. Sanırım fiyat düşürmek ve daha fazla kazanmak için yağ ilavesi yapılıyor. Tahinin özelliği bekleyince dibe çöker ve üzerinde yağ kalır ama normal tahinde üzerinde yağ fazla toplanmaz. Yarıya kadar yağ inerse onda bir sahtekarlık olduğunu düşünebiliriz” dedi.