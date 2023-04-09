Gürsu Belediyesi Ramazan ayında yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftarlık sıcak yemek ulaştırıyor.

Gürsu Belediyesi, ’belediyem hep yanımda’ sloganıyla organize ettiği sosyal yardımlarına Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce tespit ettiği adreslerdeki engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla iletişime geçiyor. Hazırlanan iftarlık yemekler, adreslere teslim ediliyor.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Biz bu bereketi paylaşmak için ilçemizde daimi olarak yaptığımız yemek dağıtım organizasyonumuz Ramazan ayında daha bir bereketli oluyor. Bereket paylaşmaktan gelir, paylaştığımız artıp çoğalıp bize geri döner. Biz de bu huzuru hissetmenin verdiği feyz ile daha çok çalışıyoruz" diye konuştu.