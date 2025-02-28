Ramazan ayında dengeli ve besleyici yiyecek, içeceklerin seçilmesinin, sağlıklı ve zinde kalabilmek için çok önemli olduğunu belirten Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, beslenme önerilerinde bulundu.

Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Diyabet, kalp hastalığı veya böbrek sorunları gibi kronik bir hastalığı olanlar ve oruç tutmak isteyenler önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Oruç tutma, kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı ilaçlar sağlık sorununa yol açmaması için belirli zamanlarda alınmalıdır. Oruç tutarken sağlığınızı korumanız için dikkat edilmesi gereken 5 husus bulunuyor" şeklinde konuştu.

Ramazan ayından önce beslenme planı yapılmalı

Ramazan ayına hazırlanırken beslenme planına uygun olarak yapılacak alışverişin önemli olduğunu belirten Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Besin alımını yeterli seviyede tutmak için beslenme planında besin değeri yüksek yiyecek ve içecekler bulundurulmalıdır. Ramazan ayının başında birçok kişinin yaşadığı baş ağrılarının önlenmesi veya azaltılması için dengeli beslenilmeli ve yeterince sıvı tüketilmelidir. Özellikle iftarda sindirim problemleri yaşamamak için hızlı yemek yememeye özen göstermelidir" dedi.

Sıvı kaybına dikkat edilmeli

Kadınların kilogram başına 30 ml, erkeklerin kilogram başına 35 ml su tüketmesi gerektiğini belirten Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Şekerli ve kafeinli içeceklerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Sıvı tüketiminin azaldığı bu dönemde bunların fazla tüketilmesi sinirlilik ve mutsuzluk haline sebep olabilir. Sıvı olarak şekersiz yapılmış meyve kompostoları, ayran, soda gibi içeceklere yer verilebilir. Siyah çay ve kahve yerine bitki çayları tüketmek fayda sağlar" diye konuştu.

Sahurda protein değeri yüksek besinler tüketilmeli

Sahurda protein ve yağ açısından zengin besinlere yer verilmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Yıldız Melek Aksoylu Tatlı, "Reçel, bal gibi şekerli gıdalar çabuk acıkılmasına, tuzlu besinler ise ödeme neden olacağı için bu besinlerden uzak durulmalıdır. Örneğin; tuzlu peynirler yerine lor peynir, zeytin yerine ceviz ve avokado tüketmek daha faydalı olacaktır. Sindirimi destekleyebilecek tam tahıllı ürünleri, çeşitli sebze ve meyveler gibi yiyecekler seçilmeli. Yemekler hazırlanırken kızartma yöntemi tercih edilmemeli. Kek, cips ve çikolata gibi işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı çünkü bunlar genellikle temel besinlerden yoksun, şeker, tuz ve yağ bakımından yüksektir. İşlenmiş gıdalar ayrıca tokluk hissini korumak için çok önemli olan lif ve protein bakımından düşük besinlerdir" dedi.

İftarda aşırı yemekten kaçının

İftar öğününde tatlılar, tuzlu atıştırmalıklar ve yağlı yemekler kişiye cazip gelebilmektedir. Ancak aşırı yemenin sindirim sistemini zorlayacağı, rahatsızlığa neden olacağı ve hazımsızlıktan dolayı uyku problemleri yaşanmasına neden olacağı yönünde açıklamalarda bulunan Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "İftar öğününe çorba gibi hafif bir yiyecekle başlanmalı. Sonraki besinlere biraz vakit geçtikten sonra vücudu yormayacak şekilde geçiş yapılmalı ve porsiyon miktarları kontrol edilmeli. Ana yemeğe geçmeden önce biraz ara verilmeli ve mide dinlendirildikten sonra devam edilmelidir. İftar sonrası tatlı yerine meyve tüketmek sağlıklı olacaktır fakat geleneksel güllaç tatlısına zaman zaman yer vermek kişileri mutlu edebilir" dedi.

Yoğun spor yerine hafif egzersizler yapılmalı

Son olarak zindeliği ve kas kütlesini korumak, uyku problemi yaşamamak için iftar öğünü sonrasında hafif egzersizler yapmak yararlı olacaktır. Ancak oruç tutarken ağır egzersizlerden, yoğun sporlardan kaçınılmalı çünkü bunlar susuzluğu artırabilir, bayılma ve düşme risklerine neden olabilir" şeklinde konuştu.