Eskişehir’de iftar sofralarında salatayı eksik etmemek isteyen vatandaşların yeşilliklere talebi çok yüksek.

Bu yıl iftar sofralarından salata eksik edilmedi. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte salata yapmak için kullanılan yeşillik malzemelere talep arttı. Tezgâhlarda en çok marul, maydanoz ve taze soğan ilgi görürken, vatandaşlar semizotu ve reyhanı sofralarından eksik etmedi. Salatalara en çok renk veren havuç ve kırmızılahana ise en bol tüketilenler arasında yer aldı. Ramazan ayının bereketiyle birlikte geldiğini söyleyen esnaf, şu anda fiyatların herkese uygun olduğunu ifade etti. İşlerden memnun olan esnafın mutluluğu ise yüzünden okundu.

“11 ayın sultanı bereketiyle birlikte geldi”

Eskişehir’de pazarcılık yapan Yılmaz Şen, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işlerinin arttığını belirtti. Tezgâhlardaki günlük fiyatlarla ilgili bilgiler veren Şen, “Ramazan ayının bizim işlerimize olumlu etkisi oldu. Yeşilliklere talep fazla, özellikle marul, maydanoz ve taze soğan satışlarımız çok oluyor. Salatalara renk katan havuç ve kırmızılahana da en çok ilgi görenler arasında. Ramazan ayı sebebiyle geçtiğimiz aylara göre talepler daha yoğun. 11 ayın sultanı bereketiyle birlikte geldi. Şu anda fiyatlarımız da herkesin alabileceği şekilde normal. Normalde marulun 10-12 lira olması gerekirken 5 liraya satılıyor. İftar sofralarından salata eksik edilmesin diye uygun fiyattan satılıyor. Taze soğanın demedi 10 lira, havuç ve turp 15 lira, maydanoz, dereotu ve taze nane 4 lira. Ramazan ayının vaz geçilmezleri ise semizotu ve reyhandır. Reyhanın şerbeti, semizotunun ise yoğurtla salatası yapılır” dedi.