Ramazan ayında, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kadınlar için yüzlerce marka özel koleksiyonlar hazırlıyor. Bu yıl Ramazan ayının bahar mevsimine denk gelmesi nedeniyle kadınların gardıropları için konforlu parlak renkler, hafif kumaşlar ve eğlenceli baskılardan oluşan pek çok alternatif sunuluyor.

Birçok uluslararası marka, Ramazan boyunca ve sonrasında giyilmek üzere tasarlanmış özel koleksiyonlar çıkarıyor. Ramazan ayı boyunca, kadınlar çoğunlukla özellikle iftar yemekleri ve sahur için özel giysiler giymeyi tercih ediyor. Orta Doğu’daki pazarlara hitap etmeyi amaçlayan Stella McCartney, Fendi, Missoni, Louis Vuitton gibi giderek daha fazla lüks marka, Ramazan ayına özel modaya uygun yeni aksesuarlardan çeşitli tasarımlarda çok yönlü kıyafetlere kadar bir çok şeyi içinde barındıran rahat ve şık koleksiyonlar tasarlıyor.

Konfor ve şıklık ön planda

Ramazan ayı boyunca giyim tercihleri sadece özel günlerle sınırlı değil. Kadınlar, günlük hayatta da rahat ve şık giyinmeyi tercih ediyor. 100’den fazla ülkede hizmet veren, Türkiye’nin uluslararası e-ticaret platformlarından Modanisa’ya göre, bu yıl tesettür modasındaki en önemli trendlerden biri parlak renklerin ve cesur baskıların kullanılması. Modanisa’nın Ramazan mottosu, "Değerlerimize ve inancımıza sadık kalarak ve aynı zamanda moda ve stil deneyimleri yaparak bu Ramazan’ı unutulmaz kılabiliriz".