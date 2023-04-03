Gaziantep’te 11 ayın sultanı Ramazan’da vatandaşların özellikle iftardan sonra çayın yanında kuruyemiş tercih etmesi nedeniyle kuruyemişe ilgi arttı.

Gaziantep’te kuruyemişçilerde Ramazan hareketliliği yaşanıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başladığı ilk günden itibaren vatandaşlar kuruyemişlere yoğun ilgi gösteriyor. İftardan sonra çayın yanında vazgeçilmez olan kuruyemişi almak isteyen vatandaşlara onlarca çeşit seçenek sunuluyor.

"Her bütçeye uygun kuruyemiş çeşitleri var"

Her bütçeye uygun kuruyemiş çeşitlerinin olduğunu belirten esnaf Mıraz Şahin, "Ramazan’da insanlar hurmaya yoğunluk gösteriyorlar. Halep kahkesine yoğunluk gösteriyorlar ve iftardan sonra çayın yanında olmazsa olmazı kuruyemişe önem gösteriyorlar. Atom dediğimiz şey fındık, badem, kaju ve Antep fıstığından oluşan bir karışımdır. İnsanlar tarafından yoğun olarak tercih edilen bir çerezdir. İnsanlar yoğun olarak fındık, fıstık, badem, kaju, karpuz çekirdeği ve ay çekirdeğini soruyorlar. Bütçesine göre ama vatandaşın normal kuruyemişe ilgisi biraz fazla" diye konuştu.