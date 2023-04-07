Eskişehir’de bulunan Tarihi Odunpazarı evlerini gezmeye gelen yerli turistler, mimarisiyle dikkat çeken Kurşunlu Camisi ve Külliyesi’ni de ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

Ramazan ayında katıldıkları turlarla farklı illerden Eskişehir’e gelen yerli turistler, Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesini de geziyor. Turlarına Eskişehir Kurşunlu Camisi ve Külliyesi’ni de ekleyen turistleri, mimarisiyle göz alan külliyede bol bol fotoğraf çektikleri gözleniyor. Bazı turistler namazlarını bu tarihi mabette kılıp caminin manevi havasını teneffüs etikten sonra turlarına devam ediyor.

İstanbul’dan turla Eskişehir’e gelen ve Kurşunlu ve Külliyesi’ni gezen İlhan İbiş, “Emekliyim, fırsat buldukça geziyorum. Bugün de Eskişehir’deyim, gerçekten çok güzel bir yermiş. Şu an Kurşunlu Camisi ve Külliyesi’ndeyiz. Çok güzel ve tarihi bir külliye, özellikle mimarisi hoşumuza gitti. Ramazan ayında böyle güzel bir yeri ziyaret edip, gezdiğimiz için çok mutluyum” dedi.