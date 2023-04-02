Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tutulan oruç, birçok kronik hastaları etkilerken Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Dr. Öğr. Üyesi Okan Er kalp ve tansiyon hastalarına uyarılarda bulundu.

Ramazan ayında kalp hastalarının ilaç kullanımı ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğr. üyesi Okan Er, “Yaklaşık olarak 14 saat aç kaldığımız ramazan ayında merak edilen konulardan biri de kalp hastaları uzun süren açlık ve susuzluktan nasıl etkilenir. Başlıca prensibimiz şudur ki açlık kalp hastalıklarına genel anlamda iyi gelmektedir. Özellikle sabah-akşam ilaç alan hastalarımızın daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Düzenli olarak ilaç alan bir kişi normalde 12 saatte bir alması gereken bir ilacı ramazan ayında, sabah dozunu sahurun son dakikalarında, akşam dozunu da iftarda alarak tolere edebilirler. Ancak günde 1den fazla ilaç tüketmesi gereken kişilerin de oruç tutup tutamayacaklarını mutlaka bir kardiyoloji uzmanına sormaları gerekmektedir” dedi.

“Özellikle şeker hastaları oruç tutacaklarsa mutlaka doktorlarına danışmalı”

Dr. Okan Er, “Ramazan ayında yüksek tansiyon hastalarımıza genel anlamda oruç iyi gelmektedir. Yüksek tansiyon hastalarımıza özellikle önerdiğimiz husus iftarda ve sahurda tuzlu gıdalardan mutlaka kaçınmaları gerektiğidir. Bunun dışında özellikle iftar ve sahur arasında bol sıvı alımı da çok önemlidir. Sıvı alımı azalırsa herkesin bildiği gibi baş ağrısı ve tansiyonda yükselmeler yaşanabiliyor. Günlük sıvı alımı ortalama 1,5 litre ile 2 litre arasında olmalıdır. Bu öneriler hem yüksek tansiyon için hem de kalp hastalığı olan kişiler için önemlidir. Bir de tabi sigaradan uzak durmak gerekir. Hatta 14 saat boyunca sigara içmeyen bir insan bu duruma alışabiliyorsa biraz da sabırla sigarayı bırakabilir. Ramazan ayını bu konuda fırsata çevirmek gerekir. Son olarak da kalp hastalığı ile çok yakınlık gösteren şeker hastaları için öneride bulunmak gerekirse, Tip 2 diyabeti olan hastalarımızın mutlaka şeker durumlarına göre doktorlarına danışarak oruç ibadetlerini yerine getirmelerini öneririz. Bazen oruç tutmalarını uygun bulmadığımız hastalarımız da oluyor. Bu yüzden bu tür hastaların hassasiyet göstermeleri ve mutlaka uzmana danışmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.